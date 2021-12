Francisco Moura: «Foi o golo mais rápido da minha carreira»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O terceiro golo mais rápido da Liga Bwin, apontado pelo lateral Francisco Moura, aos 43 segundos, garantiu o regresso do Sp. Braga às vitórias e o defesa não contornou o peso estratégico que a vantagem mínima representa. "Foi o golo mais rápido da minha carreira, mas importante foi o triunfo, além de que a equipa foi sempre criando situações ao longo de todo o jogo", referiu Francisco Moura, garantindo determinação para "dar continuidade à boa resposta na eliminatória da Taça de Portugal", a disputar frente ao Vizela.

A título de curiosidade de referir que os dois golos mais rápidos do campeonato foram ambos autogolos, concretamente de Léo Andrade, aos 24 segundos, na visita do Santa Clara ao Marítimo, e de Eduardo Kau, aos 25 segundos, no polémico Belenenses SAD-Benfica.