Francisco Moura: «Nove meses de dor, sacrifício, superação e o sonho de estar de volta»

Francisco Moura voltou no domingo a jogar pelo Sp. Braga após mais de nove meses de paragem devido a lesão. O jovem lateral-esquerdo foi lançado por Carlos Carvalhal no dérbi frente ao V. Guimarães, entrando aos 62 minutos para o lugar de Raúl Silva, e esta segunda-feira reagiu ao regresso à competição com uma publicação nas redes sociais.







"Nove meses de dor, sacrifício, superação e o sonho de estar de volta… desde já agradeço a todo o staff médico, a toda a equipa, a todos os diretores pela ajuda, pelo incentivo e apoio. Agradeço também a todos os adeptos pelo carinho e em especial à minha família por me apoiar em todos os momentos", escreveu, no Instagram, o jogador de 22 anos.Recorde-se que Francisco Moura, formado no Sp. Braga, lesionou-se com gravidade (rotura dos ligamentos cruzados) em novembro do ano passado frente ao Benfica, na Luz, num jogo em que o defesa marcou dois golos e os arsenalistas venceram por 3-2.