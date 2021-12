Francisco Moura: «Temos de ser mais eficazes nas ocasiões que criámos»

Titular na visita do reduto do FC Porto , Francisco Moura lamentou o desaire sofrido pelo Sp. Braga, numa partida na qual assumiu que os minhotos tiveram dificuldades para sair como gostam de fazer."É um campo muito difícil e neste tipo de jogos em que o adversário é muito forte temos de ser mais eficazes nas ocasiões que criámos. Tivemos algumas dificuldades em sair nas transições no primeiro tempo, mas melhorámos e conseguimos criar mais situações após o descanso. O desgaste faz parte e importa salientar que jogaram seis jogadores da formação do Sp. Braga e isso é bom para o futebol. O nosso foco continua a ser o trabalho diário no sentido de aproveitar as oportunidades que vão aparecer", disse, à SportTV.