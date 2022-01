Francisco Moura testa positivo à Covid-19

Francisco Moura, lateral-esquerdo do Sp. Braga, testou positivo e é baixa para o encontro deste sábado com o Marítimo.O caso foi conhecido na bateria de testes realizada esta sexta-feira antes do treino, sendo que o jogador entrou logo em isolamento. O resultado positivo foi confirmado na manhã deste sábado, cenário que não deverá afastará Francisco Moura do jogo com o Sporting, no dia 22. Como entrou em isolamento na sexta-feira, o camisola 74 deverá ter alta no dia 21.Os casos postivos de Covid-19 no Sp. Braga têm sido recorrentes, mas a verdade é que os arsenalistas têm tido a felicidade de não ter de lidar com surtos. Os resultados positivos têm surgido de forma quase isolada.