Franclim Carvalho será o adjunto de Artur Jorge no Sp. Braga

Franclim Carvalho, ex-treinador do Belenenses SAD, será o número dois de Artur Jorge na nova equipa técnica do Sp. Braga, sabeO treinador já se desvinculou do seu anterior clube e regressa a uma casa que já foi a sua: era ele o adjunto de Artur Jorge nos sub-19, em 2018/19, antes de Petit o ir buscar para ser seu adjunto no Belenenses SAD.