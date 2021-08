Fransérgio em viagem rumo a Bordéus

Fransérgio viaja esta tarde para França, onde irá abraçar um novo desafio, o Bordéus. O jogador chegará à cidade do vinho ainda hoje, pelo que muito em breve será apresentado como reforço do Bordéus.





Como já demos conta, o acordo será de três épocas, com mais uma de opção, e o negócio faz-se por 5 milhões de euros no imediato, mais 1,5 milhões por objetivos e 1 M€ caso o Bordéus garanta a permanência na Ligue 1.Nesta altura, o Bordéus procura ainda resolver junto da liga as questões pendentes e que se prendem com o facto de os girondinos estarem nas malhas do fairplay financeiro.