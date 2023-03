Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Fransérgio: «Sp. Braga já tem tudo e só falta o título» Brasileiro, agora no Bordéus, continua a torcer pelo seu ex-clube e acredita no apuramento para a Champions dos arsenalistas, bem como na permanência do Marítimo





• Foto: Bordéus