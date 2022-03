Fugiram da guerra na Ucrânia: Sp. Braga acolhe mãe e irmã de um guarda-redes da formação

Bohdan Isachenko tem 18 anos, é guarda-redes oriundo das escolas do Dínamo Kiev (onde ingressou aos 11 anos e de onde saiu no fim da época passada) e chegou ao Sp. Braga, há várias semanas, para fazer testes nas equipas de formação, concretamente na de sub-19. Chegou, inclusive, a fazer alguns treinos na equipa principal, às ordens de Carlos Carvalhal.O Sp. Braga, a pedido do jovem e ao abrigo da sua, resgatou a mãe e irmã de Bohdan, de apenas 9 anos, dando-lhes casa, comida e emprego, para lá da indispensável ajuda burocrática. Natalia Zherzherunova, a mãe, vai trabalhar na estrutura de basquetebol do clube. Varya Zherzherunova, a irmã, "além da normal integração em ambiente escolar, terá também a oportunidade de atuar nas escolas de formação de basquetebol do clube arsenalista", informa o Sp. Braga.Quanto ao pai de Bohdan Isachenko, que estava separado da mãe, esse ficou na Ucrânia ao abrigo da Lei Marcial em vigor.