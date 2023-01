há 1 horas 20:59

Matheus e a candidatura ao título do Sp. Braga: «Não adianta pensarmos no final de maio se ainda não passamos fevereiro»

Matheus foi um dos jogadores que falou com a comunicação social antes do arranque da gala de aniversário do Sp. Braga.



"Esta gala é muito especial, encerrar este ano da melhor maneira é muito bom e o plantel está muito unido e focado nos seus objetivos. Isso é o mais importante. Pensamos jogo a jogo e não a longo prazo, o nosso foco agora é o jogo com o Sporting



Bruma e Pizzi? São excelentes jogadores, assim como o Joe [Mendes]. São jogadores que vêm para acrescentar e são boas pessoas, o que também é muito importante. Esperamos que sejam felizes por cá, vão ajudar-nos bastante.



Jogo com o Sporting dirá se somos candidatos ao título? Não adianta pensarmos no final de maio se ainda não passamos fevereiro. O próximo objetivo é o Sporting e esperamos conseguir um bom resultado lá



Já fizemos história no clube com essa marca [melhor 1ª volta do Sp. Braga], mas isso já ficou para trás. Todas as épocas são especiais, aqui entra-se sempre para ganhar. Não há qualquer tipo de sentimento de vingança para o jogo com o Sporting".