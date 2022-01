Gala Legião de Ouro foi cancelada

Em função do agravamento da situação pandémica em Portugal e um pouco por toda a Europa, este ano não haverá a já tradicional Gala Legião de Ouro que o Sp. Braga promove, uma cerimónia de entrega de prémios e que decorre sempre na altura das comemorações do aniversário do clube. A Direção dos arsenalistas divulgou esta quarta-feira a sua decisão, através de um comunicado que a seguir publicamos na íntegra:





"Em virtude do crescente agravamento da situação pandémica em Portugal, a direção do SC Braga tomou a difícil, mas inevitável decisão de cancelar a edição deste ano da Gala Legião de Ouro.

A responsabilidade social e o exemplo cívico que o SC Braga sempre demonstrou ao longo de quase 101 anos de história, obriga-nos a tomar esta decisão, ficando as comemorações do aniversário cingidas ao Hastear da Bandeira, no dia 19 de janeiro, e à entrega dos emblemas de 25, 50 e 75 anos de associado, no dia 22 de janeiro.

Voltaremos em força em 2023, ano em que o Clube festejará 102 anos de história e no qual realizará a habitual Gala Legião de Ouro."