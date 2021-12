Galeno chega-se ao topo da lista de melhores marcadores da Liga Europa

Galeno tem sido uma das figuras da competição até ao momento e voltou a evidenciar-se no jogo de ontem. Eficaz da marca dos 11 metros, Galeno fez o golo que colocou, na altura, o Sp. Braga em vantagem, chegando aos seis golos na competição, em outros tantos jogos, e igualando Karl Toko Ekambi, do Lyon, no topo da lista de melhores marcadores da Liga Europa.O extremo brasileiro só não marcou na visita ao terreno do Ludogorets, tendo bisado na receção ao Midtjylland.Ainda assim, a noite não acabou da melhor forma para o atacante de 24 anos, uma vez que acabou substituído devido a problemas físicos, aos 65 minutos. "Saiu por causa de uma pequena dor e amanhã vamos avaliar", explicou Carlos Carvalhal.