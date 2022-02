Galeno é a maior venda do Sp. Braga num ano

Galeno foi vendido ao FC Porto por 9 milhões de euros, naquela que é a maior venda da SAD do Sp. Braga no período de um ano, concretamente desde o negócio que levou Paulinho da Pedreira para Alvalade no mercado de inverno de 2021, por 16 M€.

Trata-se de uma grande perda do posto de vista desportivo e que será colmatada com recurso à prata da casa. Francisco Moura, titular em 10 encontros desde o fim de novembro, será o dono natural do flanco esquerdo, no 3x4x3 de Carvalhal. O lateral, de 22 anos, sobe um degrau na hierarquia e terá como alternativas os jovens Buta (19 anos) e Roger (16).