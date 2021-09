Galeno e a renovação com o Sp. Braga: «Temos um grande objetivo no campeonato»

Galeno renovou contrato até 2026 com o Sp. Braga e não podia estar mais satisfeito. "É muito importante, quero agradecer ao presidente por me dar esta oportunidade. Quero ajudar muito o Sp. Braga, estou muito feliz com a renovação", apontou, em declarações aos canais do clube.





O extremo, de 23 anos, frisou a importância de Carlos Carvalhal e apontou o objetivo para este campeonato. "O treinador ajudou-me muito a evoluir e quero continuar a crescer cada vez mais. Queremos fazer uma grande época, temos um grande objetivo no campeonato, sobretudo é estar lá em cima que é o mais importante", afirmou Galeno.Frente ao Santa Clara, este domingo, fará o centésimo jogo pelos guerreiros. "Cada dia que passa sinto que tenho de trabalhar cada vez mais. Estou muito feliz por estar quase a alcançar os 100 jogos no clube. Espero contribuir com golos, assistências e ajudar os meus companheiros", apontou.Recorde-se que Galeno tinha contrato até 2024, renovou-o até 2026 e a cláusula de rescisão subiu dos 15 para os 25 milhões de euros.