Galeno e a série de bons resultados do Sp. Braga: «Equipa merece este prémio»

Galeno recebeu o prémio de Homem do Jogo na vitória (3-0) do Sporting de Braga na receção ao Portimonense, em jogo da 10.ª jornada da Liga Bwin. O extremo brasileiro apontou dois golos (o segundo é uma autêntica obra de arte) diante dos algarvios e no final agradeceu a distinção pela exibição, sublinhando o trabalho de toda a equipa.





"Agradeço o prémio. Prémio é resultado do trabalho que a equipa vem fazendo na época. Agora é pensar no próximo jogo", começou por dizer, em declarações na 'flash-interview' da SportTV."Todos os adversários são difíceis. Sabemos que o Portimonense é muito forte e trabalhamos durante a semana para explorar os pontos fracos deles. Fomos felizes. Saímos daqui com a vitória e merecemos os três pontos. Agora é descansar e agradecer à massa adepta que esteve aqui em peso.""O trabalho está dar resultado e é o trabalho da equipa toda que merece este prémio. Acho que é o quinto jogo sem sofrer golo e temos de dar continuidade ao nosso trabalho.""A equipa toda está bem fisicamente. O trabalho no dia-a-dia é para nós chegarmos bem aos jogos", terminou.