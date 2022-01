Galeno é baixa de última hora frente ao Moreirense

Galeno, presença expectável no onze bracarense, é baixa importante de última hora para o técnico Carlos Carvalhal no duelo deste domingo, frente ao Moreirense. Como comunicou o clube momentos antes do jogo, a ausência deve-se a problemas de ordem física.Uma das figuras do Sp. Braga na presente temporada, o extremo brasileiro tem surgido nos últimos dias na lista de possíveis alvos do FC Porto para suprimir a saída de Luis Díaz, oficializado esta tarde como reforço do Liverpool.