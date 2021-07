Galeno pede cidadania portuguesa

Galeno, do Sp. Braga, deu entrada com a documentação para a obtenção da cidadania portuguesa, ele que vive no país há cinco anos. Além da possibilidade de sonhar com a Seleção Nacional, a obtenção da cidadania lusa permitirá ao extremo, de 23 anos, ter via aberta a eventuais transferências para países com limitações a extra-comunitários.