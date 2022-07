Golaço de Rodrigo Gomes sela vitória do Sp. Braga sobre o Celta de Vigo

O Sp. Braga venceu o Celta de Vigo por 2-1, no jogo de apresentação dos arsenalistas aos seus adeptos. Simon Banza abriu o marcador aos 23', o Celta empatou por Iago Aspas aos 49' e a vitória foi confirmada aos 86', com um golo espetacular de Rodrigo Gomes.O camisola 7 recebeu à entrada da área, passou por um adversário e por outro, com uma 'roleta' pelo meio, e não falhou na cara do guarda-redes do Celta.O Sp. Braga começou com Matheus na baliza, defesa com Víctor Gómez, Tormena, Niakaté e Sequeira; meio campo com Al Musrati e André Horta no espaço central; Iuri Medeiros e Ricardo Horta nos corredores do ataque; e Álvaro Djaló e Simon Banza na frente de ataque. Castro, Vitinha, Paulo Oliveira, Abel Ruiz, Tiago Sá, Rodrigo Gomes, Gorby, Fabiano e Borja foram entrando ao longo do encontro.Este foi o ponto final à pré-temporada do Sp. Braga, que antecede a estreia no campeonato com o Sporting, no domingo, dia 7. Os guerreiros fecham a pré-época com seis vitórias e apenas uma derrota.