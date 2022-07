Goleada do Sp. Braga no primeiro teste de pré-época com Vitinha em grande

Starting with a



O Sp. Braga abriu a ronda de jogos de preparação com uma goleada esclarecedora sobre a UD Oliveirense, recém-promovida à Liga Sabseg, por 6-2. Vitinha foi a grande figura da partida, ao ter marcado três golos.Marcha do marcador:1-0 aos 22', autogolo da Oliveirense;2-0 aos 24', por Schurrle;2-1 aos 37, por Marcelo;3-1 aos 44', por Dinis Rodrigues;4-1 aos 61', por Vitinha;4-2 aos 64', por Jaiminho (penálti);5-2 aos 77', por Vitinha;6-2 aos 88', por Vitinha.O jogo foi realizado em Fão, à porta fechada, e com o técnico Artur Jorge a ter escolhido o seguinte onze: Matheus, Víctor Gómez, Paulo Oliveira, Niakaté, Sequeira, Gorby, Castro, Schurrle, Hernâni, Álvaro Djaló e Mario González. Nota para a inclusão, neste primeiro onze de pré-temporada, dos reforços Víctor Gómez e Niakaté, assim como a de Mario González, que só na última segunda-feira se juntou ao grupo.Jogaram ainda Tiago Sá, Hornicek, Zé Carlos, André Horta, Dinis Rodrigues, Francisco Moura, Borja, Vitinha, Bruno Rodrigues, Tormena, Lucas Mineiro, Iuri Medeiros, Al Musrati, Fabiano e Ricardo Horta.O capitão arsenalista, que tem sido cobiçado pelo Benfica, continua assim a trabalhar normalmente às ordens de Artur Jorge, depois de ter sido integrado na segunda-feira após as férias que se seguiram à sua presença nos trabalhos da Seleção Nacional.O próximo jogo de preparação do Sp. Braga é este sábado, diante do Vizela, novamente em Fão e à porta fechada.