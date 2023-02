Golo de Álvaro Djaló à Fiorentina foi eleito o melhor da Liga Conferência

O golo de Álvaro Djaló à Fiorentina, aos 34' do jogo da segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência, foi eleito o melhor golo da semana na competição. Um lance em que Banza serviu o companheiro com um ligeiro toque de cabeça, após o qual Djaló dominou de peito de costa para a baliza, rodou e chutou de pé direito sem deixar a bola cair.O camisola 14 do Sp. Braga enfrentava a concorrência do colega de equipa Castro, que também marcou à equipa viola, e ainda de Diop do Sheriff e de Amdouni do Basileia. A votação foi levada a cabo no site oficial da UEFA.Recorde-se que o Sp. Braga foi eliminado da Liga Conferência, ao ter perdido por 3-2 em Florença na segunda mão, após ter sido goleado em casa pelos italianos por 4-0, na semana passada.