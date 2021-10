Golo marcou Vitinha para a vida

Vitinha já tinha marcado dois golos na eliminatória da Taça de Portugal frente ao Moitense mas dificilmente podia suplicar por uma estreia a titular no campeonato mais memorável. No final, o avançado, de 21 anos, não escondeu a felicidade que o único golo do jogo lhe trouxe. “É uma felicidade enorme! Trabalhamos todos os dias para isto e é gratificante. É um dia que vai marcar para sempre a minha vida”, confidenciou Vitinha.

Já Carlos Carvalhal referiu que o jovem atacante “jogou por mérito próprio”: “Não lhe dei nada. Desde que cheguei já jogaram nove miúdos. Fez um grande jogo na Taça de Portugal e entendi que o sentido de desmarcação e capacidade de posse dele era a melhor opção para este jogo. E confirmou-se.”