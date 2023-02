Golos de Castro e Álvaro Djaló candidatos a prémio da semana na Liga Conferência

Four goals to choose from for Goal of the Week! ?



Which is the best? @Heineken | #UECLGOTW | #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 23, 2023

Os golos de Castro e Álvaro Djaló, na derrota do Sp. Braga por 3-2 em casa da Fiorentina e que confirmou a eliminação europeia dos guerreiros, estão entre os quatro candidatos ao golo da semana da Liga Conferência.Castro abriu o marcador aos 17', com disparo de fora da área, ao passo que Djaló marcou aos 34', dominando uma bola de peito e rematando logo de seguida sem deixar a bola cair no chão.Os golos de Amdouni, do Basileia (jogo frente ao Trabzonspor) e de Diop, do Sheriff (no duelo com o Partizan) são os outros candidatos à distinção de golo da semana da Liga Conferência. As votações estão abertas no site da UEFA.