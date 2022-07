Gorby: «O golo ao Sporting? Foi o melhor momento da minha carreira»

Erro de Gonçalo Inácio e Gorby a marcar: o golo da vitória do Sp. Braga em Alvalade Erro de Gonçalo Inácio e Gorby a marcar: o golo da vitória do Sp. Braga em Alvalade

Gorby, tendo cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. O médio francês, de 19 anos, está "muito feliz" por continuar nos guerreiros, após uma renovação "que significa muito".O jogador iniciou a pré-temporada no plantel de Artur Jorge, após ter sido lançado por Carlos Carvalhal na época passada. E foi em janeiro que protagonizou um feito marcante, ao apontar o golo da vitória do Sp. Braga diante do Sporting, em Alvalade, por 2-1, e já nos descontos."O meu golo contra o Sporting? Foi o meu primeiro golo na equipa principal. Foi muito importante, pois vencemos o jogo. Foi o melhor momento da minha carreira até agora", assegurou Gorby, aos meios do clube.