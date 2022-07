Gorby renova com o Sp. Braga até 2027

Gorby Jean Baptiste.

The coldest man on earth ?



Comunicado Oficial ? https://t.co/yOwOBv7K85#Gorby2027 pic.twitter.com/ChtX1EAMnv — SC Braga (@SCBragaOficial) July 10, 2022

O Sp. Braga anunciou a renovação do contrato de Gorby, que era válido até junho de 2024 e acaba de ser prolongado até 2027. "Gorby é visto como um dos maiores talentos oriundos da Cidade Desportiva do SC Braga", escreve o clube, em nota no site oficial.O médio, de 19 anos, foi o herói da vitória por 2-1 em Alvalade, no campeonato de 2021/22, em janeiro passado, com o golo decisivo já nos descontos, poucos minutos após ter entrado em campo.Segundo apurou, o médio está protegido por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.