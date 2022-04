Gorby voltou à competição

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gorby regressou aos convocados , depois de quase dois meses de ausência devido a uma entorse no tornozelo. O médio entrou a 15 minutos do final. Já David Carmo sofreu uma pancada e teve de sair, enquanto Rodrigo Gomes não recuperou e ficou fora.No entanto, ambos são recuperáveis para o jogo de quinta-feira com o Rangers.