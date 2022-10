Donos do PSG compram parte da SAD do Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou esta segunda-feira que a Qatar Sports Investments entrou na SAD do clube minhoto através da compra da participação do acionista Olivedesportos SGPS, S.A.Segundo a informação divulgada à CMVM, o grupo liderado por Nasser Al-Khelaifi - que detém, entre outros investimentos, o PSG - ficou com 21,67 por cento do capital da SAD.O Sp. Braga explica no comunicado que partilhou no seu site que "esta operação não produz qualquer alteração na gestão da Sporting Clube de Braga Futebol, SAD"."A Sporting Clube de Braga Futebol, SAD informa – no seguimento do já transmitido à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) – ter recebido uma comunicação da Qatar Sports Investments relativa à compra, por parte desta, da participação do acionista Olivedesportos SGPS, S.A..Pela longa e sucedida parceria e pela confiança sempre depositada na gestão e nas decisões da Administração, a Sporting Clube de Braga Futebol, SAD manifesta público agradecimento à Olivedesportos SGPS, S.A. e à sua Administração, desejando as maiores felicidades para os desafios futuros.A Sociedade acolhe com entusiasmo a entrada da Qatar Sports Investments na sua estrutura acionista, certa de que a capacidade e a experiência internacionalmente demonstradas, nas mais variadas áreas, constituem para a Sporting Clube de Braga Futebol, SAD um acrescento de valor, permitindo alavancar o crescimento da marca e a sua expansão global.Esta operação não produz qualquer alteração na gestão da Sporting Clube de Braga Futebol, SAD, estando salvaguardada a total autonomia de decisão por parte da Administração nomeada com o apoio do acionista maioritário Sporting Clube de Braga."