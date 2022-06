Guarda-redes João Carvalho assina contrato profissional com o Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou a assinatura de um contrato profissional com João Carvalho, válido até junho de 2026. Falamos do guarda-redes, de 18 anos, que foi o habitual titular da equipa sub-19 na temporada finda, tendo cumprido 31 jogos. Mas já sabe que na nova época será promovido aos sub-23."Estou muito feliz e orgulhoso por todo o trajeto que tenho vindo a fazer. Assinar um contrato profissional com este grande clube, que nos dá tudo o que precisamos para chegar a patamares superiores, deixa-me muito feliz. É sinal que o trabalho está a ser bem feito", começou por dizer, aos meios do clube arsenalista, que é internacional pelas camadas jovens de Portugal. E tem a ambição bem definida de atingir o patamar da equipa principal no prazo de cinco anos."No próximo ano gostava de jogar na equipa sub-23 com regularidade e continuar a ser convocado para a seleção. Tenho o objetivo de no espaço de cinco anos chegar à equipa principal. O jogo tem outra intensidade, outra exigência a nível mental. Os jogadores são mais velhos, mais experientes. Esse nível deixa-me mais próximo de uma realidade da equipa A, o que é muito positivo", apontou.João Carvalho acaba de concluir a segunda temporada nos minhotos, depois de passagens pela formação do Benfica e do Alverca.