Guilherme renovou: o jovem central que foi apanha-bolas e ganhou umas luvas de Matheus

Guilherme Soares renovou até 2025 com o Sp. Braga, ele que está no clube há 13 anos. Por isso, o jovem de 20 anos sempre viveu muito intensamente o dia a dia do clube arsenalista e é com orgulho que firma um novo vínculo com os guerreiros."É um sentimento de orgulho. Foi algo que esperei muito tempo, trabalhei para isso e o momento chegou. Vou continuar a fazer o meu trabalho. Quero conquistar o meu espaço no plantel principal e, a partir daí, trabalhar para o mister confiar em mim e dar-me oportunidades", começou por dizer, em declarações aos canais do clube.Guilherme, que veste a camisola 42 no Sp. Braga, já foi utilizado uma vez por Carlos Carvalhal esta temporada e em janeiro último foi promovido ao plantel principal. Atendendo ao volume de talento da formação, garante que não foi difícil adaptar-se."A integração foi fácil. Já conhecia alguns jogadores, colegas da formação e a integração foi muito fácil. O mais importante era dar resposta dentro de campo. Fui dando essa resposta e o grupo acolheu-me da melhor forma", referiu.E o jogador natural de Braga recordou um episódio dos tempos em que era apanha-bolas. "Chateava muito o Matheus porque estava atrás da baliza. Num certo jogo, pedi-lhe a camisola e ele disse que não podia dar, então pedi-lhe as luvas e ele acedeu ao meu pedido. Ainda hoje as guardo", contou."Sou um adepto-jogador, tenho essa exigência de adepto para comigo. Compreendo a exigência da massa associativa porque eu também pertenço a ela, mas como jogador tenho de saber 'separar as águas'. Sou uma pessoa da cidade, que sente o clube e que joga no clube. Isso é uma combinação perfeita", sublinhou Guilherme Soares.