Guilherme Soares e os trabalhos do Sp. Braga B: «A ideia de jogo proposta vai valorizar-nos»

O Sp. Braga B continua a preparar o arranque da temporada 2022/23, tendo Guilherme Soares, defesa-central que já se estreou pela equipa principal, deixado muitos elogios à forma como a equipa tem vindo a trabalhar."A equipa está focada e as primeiras duas semanas têm sido intensas. Estamos a preparar-nos da melhor forma para a época. O espírito é positivo e estamos felizes por estarmos de regresso. A integração à nova equipa técnica está a ser muito positiva. Na minha opinião, a ideia de jogo que nos foi proposta vai valorizar-nos e potenciar-nos para atingirmos o objetivo que todos temos, que é chegar à equipa principal e, se isso acontecer, dar uma boa resposta", referiu o jovem, que vincou ainda o desejo da equipa em controlar os jogos com bola e ser dominadora.Defendendo que a integração dos reforços tem corrido bem, Guilherme Soares, que tem contrato até 2025, destacou de forma positiva o facto de a equipa já conhecer a Liga 3: "O facto de já termos um ano de Liga 3 dá-nos alguma experiência. Além disso, o facto de já nos conhecermos há muito tempo faz com que exista química até no mais pequeno detalhe dentro de campo. As coisas saem mais naturalmente do que se estivéssemos todos a começar do zero".Em 2021/22, Guilherme Soares fez um jogo pela equipa A e 23 pela formação B.