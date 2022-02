Guilherme Soares renova com o Sp. Braga até 2025

O Sp. Braga oficializou hoje a renovação do contrato de Guilherme Soares, defesa-central que passa a estar vinculado ao clube até junho de 2025. Confirma-se assim o cenário de continuidade do jogador, que Record havia antecipado na semana passada.Guilherme Soares está há 13 anos no Sp. Braga e trabalha com a equipa principal, tendo sido promovido ao grupo de Carvalhal no início de janeiro. O central, de 20 anos, foi utilizado apenas uma vez em jogos oficiais da equipa principal em 2021/22, tendo somado 13 presenças em jogos da equipa B.