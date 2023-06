Há transportes para todos rumo ao Jamor

Depois de António Salvador ter assumido no início da semana as dificuldades da SAD minhota conseguir, com a intervenção também da Câmara Municipal de Braga, transportes para todos os adeptos que vão à final da Taça de Portugal, a situação parece agora ultrapassada.Nas últimas horas, o Sp. Braga conseguiu assegurar mais autocarros, de forma a corresponder aos pedidos que ainda tinha de sócios com viagem para o Jamor.Ou seja, neste momento, todas os adeptos, ou a esmagadora maioria dos mesmos, têm viagem assegurada para o jogo de domingo, entre autocarros e comboios fretados para esse efeito.Recorde-se que o Sp. Braga vendeu perto de 13 mil bilhetes para o jogo frente ao FC Porto, sendo todos os adeptos tinham direito a viagem gratuita desde que obviamente manifestassem esse desejo. Há milhares de adeptos bracarenses seguem para o Jamor por meios próprios.