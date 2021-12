Há um clube da Premier League interessado em levar Francisco Moura em janeiro

A imprensa inglesa, nomeadamente o 'The Sun', noticia hoje que o Brentford, clube que ocupa o 10.º lugar da Premier League, está interessado em levar Francisco Moura do Sp. Braga já no mercado de janeiro.A referida fonte indica que representantes dos 'bees' estão em Portugal e, além de terem observado Moura no jogo do Dragão, com o FC Porto, farão o mesmo na próxima quinta-feira, no encontro da Allianz Cup diante do Boavista, no Bessa.O lateral-esquerdo, de 22 anos, tem contrato válido até 2026 com os guerreiros do Minho e cláusula de rescisão na ordem dos 30 milhões de euros, mas o 'The Sun' aponta que o Brentford acredita num possível negócio abaixo dessa fasquia.