Hernâni ambicioso: «Espero ajudar a equipa com golos e assistências»

Hernâni, extremo de 21 anos, é um dos jovens talentos que Artur Jorge tem feito evoluir nesta pré-temporada do Sp. Braga, depois de ter estado às suas ordens na equipa B na época transata. O jovem está satisfeito com a forma como têm decorrido os trabalhos, conforme admitiu à comunicação do clube."Tem sido bom, a equipa está motivada e estamos a trabalhar bem durante a semana. Queremos dar continuidade ao trabalho que temos vindo a fazer desde o primeiro dia. Já conheço o mister há bastante tempo, é fácil trabalhar com ele. Estou muito feliz que o mister Artur Jorge esteja aqui e espero que possamos conquistar muita coisa juntos", disse Hernâni Infande."Espero ajudar a equipa com golos e assistências e fazer uma boa época", apontou ainda Hernâni. O jogador, refira-se, foi utilizado nos cinco jogos de preparação já realizados pelos arsenalistas: foi titular nos dois primeiros, diante de UD Oliveirense e Vizela, e suplente utilizado contra o Arouca, Middlesbrough e Bournemouth. Inclusive já somou assistências para golos, como sucedeu no lance que valeu a vitória sobre os 'cherries', por 2-1, na última terça-feira.