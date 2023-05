Hornicek após renovar com o Sp. Braga: «Quero ser o guarda-redes da equipa principal»

Lukas Hornicek renovou com o Sp. Braga até 2028, ficando agora com cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. "Sinto-me muito bem, fico muito feliz, sinto que o Sp. Braga tem uma confiança enorme em mim, apostando num miúdo como eu. Com esta confiança, quero continuar a trabalhar, evoluir e alcançar os meus objetivos", começou por dizer o guarda-redes, de 20 anos."Poder treinar com guarda-redes como o Matheus ou o Tiago [Sá], que são mais experientes do que eu, têm muita qualidade, é um privilégio. Tento dar sempre 100% para um dia chegar ao nível onde eles estão neste momento", acrescentou, em declarações à Next."Nunca pensei chegar aqui, à equipa principal, tão cedo. Estou muito feliz e a ver que o meu trabalho está a ser reconhecido e fico muito satisfeito. Quero continuar a evoluir e alcançar objetivo de ser o guarda-redes da equipa principal do Sp. Braga", apontou o internacional jovem pela República Checa, ele que fez um jogo esta época na equipa A, frente ao P. Ferreira, na Allianz Cup."Eu sei que para muitos jogadores é muito difícil mudar de país e cultura, mas para mim acabou por ser muito fácil, com ajuda dos treinadores que tive e colegas de equipas. Em quatro anos aqui já fiz muitos amigos e isso ajudou-me muito a aprender a falar português e em termos desportivos", concluiu.