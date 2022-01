Hornicek brilha na Liga 3 e deve ser chamado por Carvalhal para Alvalade

Como o nosso jornal já deu conta, Tiago Sá vai falhar o encontro com o Sporting por estar infetado com Covid-19. Uma ausência que obriga Carlos Carvalhal a chamar outro guardião para ser alternativa a Matheus na partida deste sábado da Liga Bwin, com o Sporting. O nome mais forte é o de Lukas Hornicek, que tem estado em plano de destaque na Liga 3, ao serviço do Sp. Braga B.A Federação Portuguesa de Futebol definiu uma série de parâmetros para criar rankings com os jogadores que mais se têm destacado na nova competição e Hornicek é o guarda-redes em evidência, por somar 18 'superdefesas', o que está relacionado com o grau de exigência das intervenções dos guarda-redes.O guarda-redes checo, de 19 anos, leva a melhor sobre Osvani Alves Júnior (Orintal Dragon, que soma 16), Márcio (Montalegre, 16), Luís Paulo (Caldas, 15), Leonardo (São João Ver, 14) e Kadu (UD Oliveirense, 12).Lukas Hornicek, que chegou aos juniores do Sp. Braga em 2019/20, é o 3.º guarda-redes da hierarquia arsenalista e já teve oportunidade de estrear-se em jogos oficiais pela equipa principal, quando somou alguns minutos na reta final da partida com o Moitense, para a Taça de Portugal. Tudo indica que virá a ser convocado para a partida de Alvalade.