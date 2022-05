Hornicek e a estreia na 1ª Liga: «Foi uma experiência fantástica»

Depois de ter assumido a baliza do Sp. Braga na última jornada da edição 2021/22 da Liga Bwin, naquela que foi a sua estreia na competição, Lukas Hornicek manifestou, em declaraçóes aos meios do seu clube de formação, o Pardubice, a felicidade pelo marco na sua jovem carreira."Foi uma experiência fantástica e estou feliz por o treinador ter confiado o suficiente em mim para me colocar no onze", começou por dizer o guarda-redes de 19, antes de continuar: "A atmosfera no estádio foi fantástico, mas eu gostava de poder jogar à frente dos nosso adeptos."Apesar de ter ficado contente com a exibição, o guardião não escondeu a desilusão pelo derrota, mas destacou o apoio recebido por parte dos colega de equipa. "Todos me elogiaram pela exibição, mas estava triste pelo resultado. Quando disse isso, todos no balneário me disseram que não era culpa minha", frisou.Hornicek admitiu também ter recebido mensagens de parabéns pela estreia na 1ª Liga dos seus antigos companheiros no Pardubice.