Hornicek e o projeto do Sp. Braga: «Não tinha outra opção a não ser aceitar vir para cá»

O crescimento do Sp. Braga fica bem patente pelo facto de o clube ter já capacidade de recrutar atletas fora de portas, tal como aconteceu com Lukas Hornicek. Em entrevista a, o guarda-redes checo, que chegou a terras lusas em 2019, mostrou-se totalmente adaptado a Portugal e deixou muitos elogios às condições oferecidas pelos minhotos."Quando me disseram que o Sp. Braga estava interessado em mim fiquei bastante contente. Depois de ele me mostrar a academia e o plano que tinham para mim, senti que não tinha outra opção. Já tinha ouvido falar do Sp. Braga quando o clube teve boas participações europeias, portanto foi fácil decidir-me em vir para cá", começou por dizer o guarda-redes checo, que apontou ainda aquelas que foram as maiores dificuldades neste processo: "A língua foi uma barreira, mas, no primeiro mês, o mais complicado foi mesmo estar longe da família. Estava habitado a tê-los por perto e a sentir o apoio deles, mas depois foquei-me totalmente naquilo que me trouxe cá e a barreira passou a ser apenas a língua, que também aprendi rapidamente".Explicando que agora já vive num apartamento particular, isto após dois anos a viver na residência que o Sp. Braga tem para os jovens, Hornicek sublinhou ainda o apoio dado pelos 'Guerreiros do Minho' a nível escolar. "Quando preciso de fazer alguma avaliação ou teste, o Sp. Braga deixa-me ir à República Checa. No primeiro ano foi mais fácil porque tínhamos a paragem nos sub-19, agora na equipa A é mais complicado. No entanto, eu tenho um acordo com os meus professores que me permite ir lá uma vez por ano e fazer todos os exames que preciso. Faltam-me dois anos para acabar o curso de Economia e Gestão Desportiva", referiu.O jovem checo concluiu dando ênfase à importância de trabalhar com treinadores/jogadores tão experientes como Eduardo e Matheus e mostrando-se confiante em relação ao facto de ter escolhido o clube certo para ganhar visibilidade: "Neste momento, a seleção da República Checa tem o Vaclík, que joga no Olympiacos. Para já não penso nisso, mas, se jogar pela equipa principal, não tenho dúvidas que posso ser o número um ou o número dois da República Checa. Este ano já me estreei pela equipa principal [dois jogos] e foi um momento que não vou esquecer. Agora tenho de trabalhar e esperar por mais oportunidades".