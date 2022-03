Imprensa britânica diz que Carvalhal "largou uma bomba" antes de defrontar o Rangers

As declarações de Carlos Carvalhal ao jornal turco 'Fanatik' não passaram ao lado da imprensa britânica, que deu eco à entrevista do treinador do Sp. Braga. Carvalhal disse que estará "livre" dentro de um par de meses, quando terminar a temporada, tendo até admitido que "a Turquia será sempre uma opção".Ora, numa altura em que faltam duas semanas para o confronto com o Rangers para os quartos-de-final da Liga Europa, a imprensa britânica diz o seguinte. "Carlos Carvalhal larga a bomba antes do Rangers e indicia que quer sair", titula o 'Daily Record'. "Rival do Rangers na Liga Europa, o Sp. Braga, atordoado com Carvalhal a revelar planos para sair", indica o 'The Scottish Sun'.