Ingleses avançam negociações entre Sp. Braga e Man. United por David Carmo

Depois de no inverno ter estado na mira do Liverpool - a transferência colapsou em cima da hora -, David Carmo volta a estar na agenda de uma equipa inglesa, no caso o Manchester United. Segundo adiantam 'Manchester Evening News' e 'Daily Mail', já terão inclusivamente havido duas rondas negociais entre Sp. Braga e os red devils, ainda que, ao que tudo indica, Carmo seja apenas uma opção de recurso para o caso de o alvo principal não seja garantido.O nome que está no topo da lista de Erik ten Hag é Jurrien Timber, defesa de 20 anos com o qual o técnico trabalhou nos últimos anos no Ajax e que é visto pelo novo treinador dos red devils como o reforço ideal para melhorar um sector apontado como um dos mais débeis da equipa. Além do jovem holandês e de David Carmo, também Pau Torres (Villarreal) está na agenda da formação de Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot e Bruno Fernandes.