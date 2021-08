Ingleses colocam lateral do Manchester City na mira do Sp. Braga

A Sky Sports avança este sábado que o Sp. Braga está interessado em Yan Couto, jovem brasileiro de 19 anos.





Segundo a Sky, a equipa minhota já terá mostrado o seu interesse ao Manchester City, clube que detém o passe do jogador, mas o Sp. Braga terá concorrência, com o Celtic a liderar a corrida à contratação do jogador.O jogador pertence aos quadros dos citizens e atuou no Girona na época passada. Ao serviço do clube da segunda divisão espanhola, o lateral-direito realizou 29 partidas e apontou dois golos.