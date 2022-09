Inscritos do Sp. Braga para a Liga Europa com duas novidades

Chegaram sobre o fecho do mercado e já estão prontos para o ataque à Liga Europa: Serdar Saatçi e Uros Racic são as grandes novidades na lista do Sp. Braga para a competição. Falta agora perceber se o defesa turco e o médio sérvio entrarão já nas opções de Artur Jorge para o jogo contra o Malmö, depois de amanhã, no arranque dos arsenalistas na prova, ou se será dado um maior tempo de adaptação a ambos antes da inclusão neste tipo de contextos.Na restante lista de 25 não há propriamente novidades. Quanto à lista B, utilizada para registar jogadores da formação, conta com os nomes de Hornicek, Bruno Rodrigues, Gorby, Hernâni e também Rodrigo Gomes.De recordar que o Sp. Braga inicia o percurso nas competições depois de amanhã, diante do Malmö, da Suécia, tendo ainda no grupo o Union Berlim, da Alemanha, e o Union St. Gilloise, da Bélgica.Eis a lista de Artur Jorge:Matheus, Tiago Sá;Victor Gómez, Vitor Tormena, Sikou Niakaté, Serdar Saatçi, Nuno Sequeira, Paulo Oliveira, Cristian Borja, Fabiano, Dinis Pinto;Al Musrati, André Horta, Uros Racic, Lucas Mineiro, André Castro, Pedro Santos;Abel Ruiz, Roger Fernandes, Álvaro Djaló, Diego Lainez, Ricardo Horta, Simon Banza, Iuri Medeiros e Vitinha.