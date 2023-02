E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Matej Jug estava nomeado para ser o árbitro do Sp. Braga - Fiorentina, tal como revelou a UEFA na passada terça-feira, mas afinal já não vai ser assim. No final das contas, quem vai comandar a partida referente ao playoff de acesso aos oitavos de final da Conference League é... Carlos del Cerro Grande.Tudo porque o juiz esloveno teve problemas com o voo que devia trazê-lo para Portugal, o que levou a UEFA a ter de alterar a nomeação e a eleger o espanhol como alternativa.