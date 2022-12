«Isto é uma vergonha»: Adjunto do Sp. Braga suspenso e multado pelo Conselho de Disciplina

No jogo entre Casa Pia e Sp. Braga, o árbitro Fábio Veríssimo expulsou dois elementos do banco dos arsenalistas, nomeadamente o treinador-adjunto João Cardoso e o team manager José Antunes, delegado ao jogo pelos guerreiros.

O adjunto de Artur Jorge foi punido com um jogo de suspensão e multa de 1.734 euros, pelo uso de "gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva, levantando-se do banco técnico de braços no ar e dizendo: 'Onde é que esta merda é falta? Isto é uma vergonha'", segundo o relatório do árbitro, citado no mapa de castigos do CD.

Já José Antunes foi suspenso por 10 dias e multado em 540 euros, por "protestar ou discutir com um elemento da equipa de arbitragem, levantando-se do banco de suplentes protestando uma decisão da equipa de arbitragem gritando de forma efusiva: 'Esta merda é tudo contra nós... não marcas uma para nós'", de acordo com a mesma fonte.

O CD confirmou ainda um jogo de suspensão a Banza, expulso com duplo amarelo no encontro com o Casa Pia. A SAD foi multada em 1.041 euros por atraso no início e reinício de jogo.