Iuri Medeiros: «Acreditámos sempre que podíamos passar»

Iuri Medeiros foi uma das principais figuras do Sporting de Braga no triunfo (2-2, 3-2 pen.) sobre o Sheriff Tiraspol, ao estar envolvido diretamente (com um golo e uma assistência) nos dois golos que permitem à formação minhota igualar a eliminatória com os moldávos.





"Foi uma noite muito boa. Feliz pelo golo e pela assistência, mas mais pela vitória e passagem à fase seguinte. Sabíamos que ia ser difícil, que tínhamos de entrar fortes para fazer um golo cedo e depois ir à procura do segundo para igualar a eliminatória e conseguimos. Depois, na segunda parte estivemos perto do 3-0, não conseguimos, mas nas grandes penalidades temos um grande guarda-redes que conseguiu fazer três defesas e nós marcámos mais. Vitória muito importante", começou por dizer o criativo dos arsenalistas, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.

"Segunda parte foi mais difícil, mas nós procurámos o golo, porque somos uma grande equipa e queremos sempre marcar golos. Nos penáltis fomos melhores."

Momento final de emoção e com reviravolta?

"Uma desvantagem de 2-0 é sempre difícil mas nós acreditámos sempre que podíamos passar e passámos."



Já Matheus Magalhães foi quem mais brilhou nos penáltis. O guardião falou à NEXT e aproveitou o momento para dedicar a qualificação para os oitavos de final da Liga Europa à família. "Estamos felizes e orgulhosos, os adeptos também, e merecemos isto. Estávamos a precisar deste momento. Dedico esta vitória aos meus filhos e à minha mulher, que estão sempre comigo, e agora é desfrutar. Foi uma vitória merecida, acreditámos, lutámos e na última gota, como guerreiros, conseguimos virar a eliminatória. Acho que o nosso acreditar, do início ao fim, foi determinante para este resultado. Estamos muito felizes e queremos desfrutar deste momento. Não foi um jogo fácil, fizemos um começo de jogo com alguns passes falhados, mas depois melhorámos e fizemos um bom jogo", atirou.