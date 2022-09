Iuri Medeiros: «Estivemos todos unidos»

Iuri Medeiros esteve diretamente ligado à vitória do Sp. Braga por ser o protagonista do segundo golo. Apesar do sucesso, o extremo vincou a qualidade do adversário. "Sabíamos que ia ser difícil, porque o Rio Ave em casa é muito forte", referiu à Sport TV, admitindo depois uma parte final de sofrimento para segurar a vantagem: "Há momentos em que temos de saber sofrer porque faz parte do jogo, mas estivemos todos unidos e vamos continuar a fazer o mesmo no futuro."Do outro lado, Jhonatan elogiou a reação do Rio Ave, mas sublinhou: "Não perdemos para uma equipa qualquer, o Sp. Braga começou bem a época".