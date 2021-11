Iuri Medeiros: «Fizemos uma grande exibição»

Iuri Medeiros estreou-se a marcar na presente edição da Liga Europa e ajudou a abrilhantar o resultado que permitiu ao Sp. Braga ascender à liderança do grupo e a ficar bem encaminhado para o apuramento.





"Entrámos muito bem na partida e sabíamos que os três pontos eram muito importantes. Fizemos uma grande exibição e agora estamos em primeiro. Temos ainda mais dois jogos e queremos vencê-los", referiu o jogador aos microfones da Sport TV, recusando a ideia de que foi uma vitória fácil. "Todos os jogos são difíceis, nós é que os tornamos fáceis e foi o que aconteceu neste jogo", justificou o extremo bracarense, já com o foco no próximo jogo, frente ao Benfica.Também Galeno fez o gosto ao pé, voltando a marcar pelo Sp. Braga. "Apenas faço o meu trabalho, quero ajudar a equipa e foi o que fiz. Agora é descansar para fazermos um grande jogo no domingo", sublinhou, lembrando o embate com as águias. A equipa bracarense somou o décimo jogo consecutivo sem perder e deixou para trás o início de época turbulento. "Temos vindo a trabalhar forte e estamos de parabéns por não termos baixado a cabeça. Isto não tem nada de fácil, pois só se consegue com trabalho", justificou.Mario González entrou e ainda foi a tempo de deixar a sua marca no jogo com um golo. "Foi uma vitória muito importante, ainda mais porque o Estrela Vermelha perdeu", referiu o avançado, satisfeito por ter marcado pela segunda partida consecutiva: "Gosto de fazer golos, mas o importante é a equipa!" *