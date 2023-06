O Sp. Braga acaba de concluir mais um negócio, com a venda de Iuri Medeiros para o Al-Nasr do Dubai, notícia já confirmada porjunto de fonte ligada ao processo de negociação.O esquerdino vai render três milhões de euros limpos, sendo que o clube do Dubai fica ainda encarregue de pagar o mecanismo de solidariedade, algo habitual em qualquer transferência e que, neste caso específico, beneficia o Sporting, clube onde Iuri Medeiros se formou.Aos 28 anos, Iuri Medeiros vai para a quarta aventura no estrangeiro, depois de já ter representado os italianos do Génova, os polacos do Légia Varsóvia e os alemães do Nuremberga, de onde chegou ao Sp. Braga por empréstimo, 2020/21, mas depois os minhotos exerceram a cláusula de opção de compra no valor de 800 mil euros. O jogador natural dos Açores estava há três épocas nos Guerreiros do Minho e ainda tinha vínculo, que foi recentemente renovado, até 2026.