Iuri Medeiros: «Não estamos a sofrer golos e será importante não sofrer»

Iuri Medeiros está confiante na vitória no jogo de amanhã com o Ludogorets, reforçando a ideia com o atual momento da equipa.





"Estamos num bom momento, não estamos a sofrer golos e será importante não sofrer. Amanhã será um adversário difícil, mas temos de colocar o nosso jogo em prática para conquistar os 3 pontos", referiu o jogador, lembrando depois a vitória conquistada na Bulgária contra o mesmo adversário."Entrámos muito bem, fizemos um golo mas poderíamos ter feito mais. O importante é que chegou para trazer os 3 pontos", concluiu.Lucas Piazon está recuperado de uma lesão e entra nas contas de Carlos Carvalhal.