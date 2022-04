Iuri Medeiros pede desculpa pela expulsão em Glasgow: «Se tiver que ter consequências, assumo-as»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Iuri Medeiros (@iurioficial5)

Iuri Medeiros já reagiu à expulsão frente ao Rangers, que deixou o Sp. Braga a jogar com nove elementos já durante o prolongamente. Uma ação "de cabeça quente" da qual o extremo agora se diz arrependido, numa publicação no Instagram."Arrependo-me do que fiz, agi de cabeça quente e prejudiquei a minha equipa. Assumo isto e se tiver que ter consequências, assumo-as. Sempre dei tudo por este clube e sempre vou dar até ao último dia que aqui estiver. Queria pedir desculpa a todos os meus colegas que não merecem, adeptos e clube", escreveu Iuri Medeiros na sua conta de Instagram.De recordar que Iuri foi expulso em segundos, primeiro por fazer falta e depois por protestos. Sobre o caso, Carvalhal disse que são "questões internas", mas assumiu que "não podem acontecer". "Serão resolvidas internamente", apontou.