Iuri Medeiros: «Quero fazer muito mais e a minha melhor época»

Iuri Medeiros disse esta segunda-feira querer fazer a melhor época de sempre e notou que as ideias do novo treinador, Artur Jorge, o podem favorecer.

"Para o que é a minha posição, as ideias do mister passam por ter os extremos mais por dentro, em zonas interiores, e eu sou um jogador que gosta muito do jogo interior, de rematar à baliza, de fazer assistências", disse o jogador aos meios de comunicação do Sp. Braga, à margem do estágio no Algarve.

O extremo, de 28 anos, foi o segundo jogador mais influente ofensivamente do Sporting de Braga na última temporada, com ação direta em 23 golos (10 golos e 13 assistências), só atrás de Ricardo Horta (23/10).

A iniciar a terceira temporada nos minhotos, Iuri Medeiros lembrou a lesão grave no joelho esquerdo, em janeiro de 2021, que o afastou dos relvados cerca de sete meses, mas considera que voltou "mais forte". "Dei a volta por cima, superei a lesão e ainda voltei mais forte. Agora, quero fazer muito mais e a minha melhor época este ano. Quero que o Braga chegue o mais alto possível e que eu possa fazer melhor do que na época passada, com mais golos e assistências", disse.

Iuri Medeiros destacou o papel do clube minhoto na sua evolução como jogador, notando que o Sporting de Braga "joga sempre com muita agressividade, para ganhar todos os duelos" e que ele era "um jogador que reagia pouco à [perda da] bola". "O Sporting de Braga ajudou-me muito em ser o que sou hoje, a ter mais maturidade e a pensar mais nas coisas, o que faz de mim melhor jogador, isso foi importante para mim", acrescentou.

Iuri Medeiros frisou ainda a Taça de Portugal em 2020/21 como a maior conquista desde que está no clube. "Foi muito importante para todos, mais um troféu para o Braga, que tem que viver de títulos", disse.

Açoriano natural do Faial, Iuri Medeiros diz sentir-se "em casa" em Braga, onde foi "muito bem acolhido". "É uma cidade pequena, mas muito acolhedora, a minha família sente-se bem em Braga, as crianças estão muito bem na escola, e é importante eles estarem felizes para eu também estar", disse.