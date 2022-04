Já existe uma petição para colocar estátua de Melinha no seu lugar do Estádio Municipal de Braga

Quantos e quantos adeptos terão olhado para 'aquele' lugar em específico da bancada nascente do Estádio Municipal de Braga nos últimos meses? Muitos, por certo, e à procura do popular rosto de Melinha. 'Aquele' era o seu lugar habitual nos jogos dos guerreiros do Minho e já existe uma petição para que seja lá colocada uma estátua da popular adepta, falecida ontem, aos 86 anos."A Maria Amélia, a nossa 'Melinha' deixou-nos mas queremos que ela seja perpetuada no nosso Estádio para que as gerações vindouras conheçam o seu Amor pelo nosso clube e o seu apoio incondicional. Pedimos ao Sporting Clube de Braga que o seu lugar habitual no Estádio Municipal nunca mais seja vendido e que seja ocupado por uma estátua em sua homenagem, a exemplo do que outros clubes fizeram aos seus adeptos históricos. Porque a história da 'Melinha' merece ser contada, recordada e, para Sempre, vivida", lê-se na descrição da petição pública , criada nas últimas horas e que já reuniu perto de 700 assinaturas.As cerimónias fúnebres de Melinha realizam-se na tarde de hoje, em Braga.